Attimi di panico all’Outlet di Marcianise dove un gruppo di persone se le sono date di santa ragione per una fila non rispettata all’esterno del negozio Nike. I fatti, come riporta Edizione Caserta, sono accaduti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 dicembre.

Paura all’outlet “La Reggia”, la fila al Nike Store finisce in rissa

Secondo quanto riporta il quotidiano locale, a fronteggiarsi, per futili motivi, una famiglia composta da 4 persone e un altro ragazzo. La rissa sarebbe scoppiata per una fila non rispettata: “Ci siamo prima noi”. “No, sono io il primo in fila”. Sarebbero volati schiaffi e calci tanto che il negozio di articoli sportivi ha dovuto interrompere, per circa un’ora, l’attività di vendita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini del caso e cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Quando i poliziotti sono arrivati all’interno del polo commerciali, i protagonisti della triste vicenda si erano allontanati per non essere identificati. Ora le 5 persone rischiano una denuncia per rissa e danneggiamento.