Panico a Giugliano in piazza dopo la rissa: “Vi sparo in faccia”

AGGIORNAMENTO Stando a nuove testimonianze, durante i concitati momenti della rissa in piazza Gramsci, un uomo – apparentemente fuori controllo – ha brandito un oggetto metallico simile a una mazza, minacciando la folla. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l’uomo avrebbe urlato più volte: “Vi sparo in faccia a tutti!”, seminando il panico tra i presenti.

La scena ha provocato un fuggi fuggi generale: la folla si è rapidamente dileguata tra le strade laterali e i negozi della zona hanno abbassato le saracinesche per precauzione. L’uomo si sarebbe poi allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, che ora stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciarlo.



Una serata che sembrava tranquilla si è trasformata in un incubo nel cuore di Giugliano, dove una violenta rissa è scoppiata questa sera in piazza Gramsci. La scena è stata ripresa da alcuni residenti affacciati alle finestre, i cui video – circolati rapidamente sui social – mostrano decine di persone coinvolte in una colluttazione caotica.

Nel video, che immortala l’episodio da una prospettiva aerea, si distinguono chiaramente calci, pugni e urla in mezzo a una folla accalcata. Alcuni giovani sembrano essere i principali protagonisti dello scontro, mentre altri cercano di allontanarsi o di dividerli, senza però riuscire a riportare l’ordine.

Al momento non sono chiare le cause del violento alterco. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di uno scontro tra gruppi rivali, ma le autorità non escludono altre piste. Sul posto sono rapidamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno disperso i presenti e avviato le indagini per identificare i responsabili.

Non si conoscono ancora con certezza eventuali feriti, ma non si esclude che alcuni dei partecipanti abbiano riportato contusioni o lesioni lievi.

La rissa ha generato grande preoccupazione tra i cittadini, soprattutto considerando l’orario e la centralità della zona, frequentata da famiglie e giovani.

Le indagini nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto. Intanto, l’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza nelle piazze del centro cittadino e sulla necessità di un maggior presidio del territorio, specialmente nei weekend.