Momenti di paura domenica sera a Giugliano, dove un motocross privo di targa ha sfrecciato tra la folla in Piazza Gramsci, mettendo a rischio la sicurezza di famiglie e bambini presenti nell’area delle giostrine. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione che ha portato sul posto gli agenti della Polizia Municipale. Secondo quanto ricostruito, il mezzo, guidato da un ragazzo senza casco, si muoveva ad alta velocità anche all’interno della piazza, tra i pedoni.

Giugliano, motocross senza targa sfreccia tra la folla in Piazza Gramsci: fermato un 14enne

Dopo alcuni minuti di attesa, gli agenti, guidati dal comandante Luigi De Simone, sono riusciti a intercettare il motociclo grazie al rumore del motore, bloccandolo in via Labriola al termine di un intervento non privo di difficoltà. Dai controlli è emerso che il veicolo, un motocross Lem da 125 cc, era completamente irregolare: mai immatricolato, privo di targa e senza copertura assicurativa.

Alla guida un ragazzo di appena 14 anni, residente a Giugliano, risultato anche sprovvisto di casco e senza alcun titolo abilitativo alla guida. Il minore è stato affidato ai genitori, convocati sul posto, ai quali sono state notificate tutte le violazioni contestate: guida senza patentino, senza casco, senza assicurazione e utilizzo di un veicolo non omologato e privo di targa. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca, mentre l’importo complessivo delle sanzioni supera i 6.500 euro.