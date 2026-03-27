In manette pizzaiolo pusher. Nella serata di ieri, 26 marzo, i carabinieri della stazione di San Nicola La Strada hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nel territorio di San Marco Evangelista.

San Marco Evangelista, pizzaiolo pusher sorpreso in flagrante: arrestato dai carabinieri

L’intervento è scattato nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio. I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo subito dopo aver ceduto 0,30 grammi lordi di cocaina a un acquirente, in cambio della somma di 20 euro. L’acquirente è stato identificato e successivamente segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

A seguito dell’episodio, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso l’esercizio commerciale dove il 52enne svolge la propria attività lavorativa. All’interno del locale, nella disponibilità dell’uomo, sono stati rinvenuti ulteriori 21,7 grammi lordi di cocaina, 0,7 grammi lordi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati dai militari dell’Arma. L’uomo è stato quindi arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo nelle prossime ore.