San Marco Evangelista, maltrattamenti e lesioni all’ex moglie: condannato 37enne

Maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex moglie. Nel corso del tardo pomeriggio del 14 aprile, a San Nicola la Strada, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo destinatario di un’ordinanza di detenzione domiciliare. Si tratta di un 37enne, residente a San Marco Evangelista e già noto alle forze dell’ordine, nei cui confronti l’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un ordine di esecuzione pena.

Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali, commessi nei confronti della ex moglie tra il 2023 e il 2025 nel territorio di San Marco Evangelista. L’uomo dovrà espiare una pena complessiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione. I militari dell’Arma hanno rintracciato il 37enne e, al termine delle formalità di rito, lo hanno sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.