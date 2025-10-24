Regionali, Pasquale Di Fenza dopo espulsione da Azione ora candidato in Forza Italia

CAMPANIA. Dopo il clamore mediatico che lo aveva visto protagonista qualche mese fa, oggi è ufficiale la candidatura di Pasquale Di Fenza. Il consigliere regionale uscente, espulso da Azione, a questa tornata elettorale del 23 e 24 novembre sarà nella lista di Forza Italia, a sostegno di Edmondo Cirielli.

Di Fenza era finito al centro delle polemiche dopo che era stato diffuso un video girato in Consiglio regionale nel suo ufficio con due tiktoker, Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano. I tre nel filmato che ha fatto il giro del web sventolavano il tricolore. A quel punto intervenne anche Carlo Calenda annunciando l’immediata espulsione dal partito.

Ora Di Fenza ha trovato una nuova casa politica, il partito che fu di Berlusconi, oggi guidato da Tajani. La sua esperienza in consiglio regionale, invece, è stata a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca, dunque nel centrosinistra. “Una scelta condivisa con i vertici del partito – commenta Di Fenza -. Condividendo il progetto di un partito moderato ho deciso di candidarmi con Forza Italia e sono contentissimo e orgoglioso di far parte di questo grande partito”.