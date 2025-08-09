Il senatore Carlo Calenda espelle il consigliere consigliere regionale della Campania Pasquale Di Fenza dal partito Azione La decisione arriva in seguito al video pubblicato su TikTok che ritrae Di Fenza in compagnia dei due tiktoker Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano.

Video con tiktoker in Regione Campania, Di Fenza espulso dal partito di Calenda

Le immagini dei due filmati hanno sollevato indignazione bipartisan. Al centro delle polemiche il fatto che il video sia stato girato nell’ufficio di Di Fenza al Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, tra il Tricolore italiano e la foto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Carlo Calenda ha annunciato il provvedimento di espulsione in un post su Instagram. Nella didascalia del post, Calenda è lapidario e non usa giri di parole. “Questo buffone che usa il Consiglio regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vajasse varie, viene espulso da Azione con effetto immediato per comportamenti non compatibili con un incarico istituzionale”, scrive il segretario del partito. Calenda, poi, chiosa: “Mi scuso con gli elettori”

La replica di Di Fenza: “Ho chiesto scusa, non pensavo si arrivasse a tanto”

Non è tardata la replica del consigliere Pasquale Di Fenza, che ha affidato la sua reazione a una nota Ansa. “Ne prendo atto. Ho chiesto scusa, non pensavo si arrivasse a questo. Però la scelta di Calenda è questa, non posso che accettare l’espulsione dal partito. Mi riservo tuttavia di leggere con calma le sue parole”. Di Fenza ha dichiarato di aver saputo dell’espulsione dalla stampa e di non aver avuto comunicazioni a riguardo.