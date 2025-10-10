Regionali in Campania, si preparano le liste: a destra si punta su Sangiuliano e Fele. A sinistra Amirante

Sta riscaldando i motori il centrodestra per le prossime regionali. Dopo l’ok a Cirielli ora c’è bisogno di accelerare soprattutto per la composizione delle liste. Dovrebbero essere almeno 5 quelle a sostegno del candidato di centrodestra. Giorgia Meloni per Cirielli potrebbe essere il nome della lista di riferimento del candidato presidente. E poi i quattro partiti della coalizione nonché una della Democrazia cristiana.

Tra i candidati dovrebbero esserci l’ex ministro Gennaro Sangiuliano quale capolista di Fratelli d’Italia, e poi Ira Fele, moglie di Michele Schiano in coppia con il coordinatore del partito di Giugliano Emanuele Bifaro. Nella lista del presidente dovrebbe esserci un altro giuglianese, Francesco Mallardo. Intanto oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’ingresso di Nicola Caputo in Forza Italia.

Il Pd intanto ha presentato la sua capolista, Francesca Amirante. Nel corso dell’evento il candidato di centrosinistra Fico ha toccato il tema dei trasporti, della sanità e delle nomine: “negli ospedali deve contare il curriculum, non la logica dell’appartenenza familiare o politica. Serve per i prossimi anni un sistema nuovo di partecipazione, in cui Regione usi davvero il contributo di idee dei cittadini per andare avanti su forti temi come quello della Circumvesuviana”.