Il primo post sui social da candidato alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli lo fa con una dicitura chiara: “Rialziamoci, per tornare grandi”. Dopo che l’intesa è stata raggiunta tra Fratelli d’Italia- Forza Italia e Lega, ieri Cirielli ha postato la sua foto con lo slogan “Il tuo presidente per la Campania”. Forza Italia fino alla fine ha provato a strappare alla coalizione il nome di un candidato civico ma alla fine ha ceduto a Cirielli. E così il Segretario regionale Fulvio Martusciello lo definisce “la migliore scelta che possiamo fare come centrodestra”.

Elezioni regionali, Cirielli avvia campagna elettorale: “Rialziamoci”. Pd convoca eletti per programma

Sul fronte opposto, la coalizione di Fico è a lavoro sul programma. Il Pd fa sapere che venerdì il segretario De Luca ha convocato un incontro con segretari provinciali, consiglieri, assessori regionali, parlamentari per definire i punti programmatici essenziali per il Partito democratico. Ora per tutti è il momento della stesura delle liste e quindi della caccia ai candidati che hanno bacini elettorali importanti, sono quelli a fare la differenza. C’è già chi dal centrosinistra ha deciso di virare a destra come il consigliere uscente Zannini e c’è chi dice anche l’assessore dimissionario Caputo. Il resto della squadra degli uscenti di De Luca dovrebbe essere ricandidata nelle varie liste della coalizione di Fico. Da vedere ora chi saranno gli assi nella manica del centrodestra.