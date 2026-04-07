A una settimana dal voto in aula sul bilancio di previsione, si incrina il clima nella maggioranza Matacena. E a far emergere le tensioni è soprattutto il gruppo dei Moderati, dove nelle ultime ore si sono aperte delle crepe interne.

Aversa, tensioni in maggioranza: scontro tra consiglieri a una settimana dal voto sul bilancio

Al centro dello scontro, un emendamento al bilancio che prevede l’impiego di 180mila euro di fondi in avanzo 2025, destinati all’attivazione di un servizio di trasporto per disabili extrascolastico, alla riqualificazione di tre nuove aule alla scuola “De Curtis”, al soggiorno climatico e al verde pubblico. Un provvedimento condiviso nei contenuti, ma contestato nelle modalità. Secondo il consigliere Giglio, infatti, il presidente del Consiglio Giovanni Innocenti si sarebbe recato dal sindaco insieme a Raffaele De Gaetano, capo gruppo del Centro per Aversa, e Ivan Giglio di Forza Azzurra – quest’ultimo sempre più vicino ai moderati – per ottenere il via libera sull’emendamento, senza coinvolgere gli altri componenti del gruppo “Aversa Moderata”, Pietro Giglio compreso.

Versione respinta da De Gaetano, che assicura come il sindaco e gli altri gruppi fossero già informati, negando anche tensioni sfociate quasi in uno scontro fisico. Intanto il primo cittadino non ha ancora firmato l’emendamento. In segno di protesta, Pietro Giglio ha presentato una proposta analoga, poi ritirata. Resta però alta la tensione, alla vigilia di un passaggio chiave per l’amministrazione.

Il servizio