Regionali in Campania, affluenza alle ore 19 stabile rispetto al 2020

Le elezioni regionali in Campania continuano a registrare un andamento altalenante dell’affluenza. Dopo una partenza lenta nella rilevazione delle 12, quando ai seggi si era presentato solo l’8,16 per cento degli aventi diritto – in forte calo rispetto all’11,32 delle precedenti regionali – la partecipazione è cresciuta in modo significativo nel corso del pomeriggio.

Quando mancano sei sezioni su 5.825 al dato definitivo, l’affluenza delle ore 19 fa segnare un 25,87 per cento, un valore praticamente analogo al 26,5 per cento registrato nel 2020. Un recupero evidente, che dimostra come molti elettori abbiano scelto di recarsi alle urne nelle ore centrali e finali della giornata, in controtendenza rispetto al calo marcato osservato questa mattina.

Gli elettori campani sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione e i componenti del Consiglio regionale. Per esprimere il proprio voto è necessario presentarsi al seggio con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. La legge elettorale consente di indicare fino a due preferenze per i candidati al Consiglio, purché siano un uomo e una donna della stessa lista: in caso contrario, la seconda preferenza viene annullata. È inoltre possibile ricorrere al voto disgiunto, scegliendo un presidente di una coalizione e una lista collegata a un candidato presidente diverso.

Si vota oggi fino alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi partirà lo scrutinio, che dovrebbe fornire i primi risultati già dal pomeriggio.

Dopo un inizio fiacco, la rilevazione delle 19 mostra dunque una risposta più consistente da parte degli elettori. Le ultime ore di voto di oggi e la mattinata di domani saranno decisive per definire il quadro complessivo della partecipazione e comprendere quale sarà il livello finale dell’affluenza in una consultazione che determinerà gli equilibri politici della Regione per i prossimi anni.