Elezioni amministrative, affluenza bassa in provincia di Napoli: Frattamaggiore guida con il 20,9%

Affluenza ancora contenuta nei comuni della provincia di Napoli chiamati al voto per le elezioni amministrative. Secondo i dati aggiornati, è Frattamaggiore il comune con la percentuale più alta di votanti, attestandosi al 20,9%.
Segue Cardito con il 20%, mentre Casalnuovo si ferma al 17,4%. Dati molto vicini anche per Calvizzano, che registra il 17,3% degli elettori alle urne.
Più staccati Afragola e Casandrino, entrambe al 16,2%, mentre l’affluenza scende ulteriormente a Mugnano di Napoli con il 13,6%.
Fanale di coda Melito di Napoli, dove si è recato alle urne appena il 12,7% degli aventi diritto.
Nel complesso emerge un dato di partecipazione ancora piuttosto basso in tutta l’area nord della provincia napoletana, in attesa dei prossimi aggiornamenti ufficiali nel corso della giornata.
Affluenza nei comuni della provincia di Napoli
- Frattamaggiore: 20,9%
- Cardito: 20,0%
- Casalnuovo: 17,4%
- Calvizzano: 17,3%
- Afragola: 16,2%
- Casandrino: 16,2%
- Mugnano di Napoli: 13,6%
- Melito di Napoli: 12,7%