Regionali, depositate le liste dei candidati a sostegno di Edmondo Cirielli

“Alle ore 8 di questa mattina sono state subito depositate la candidatura di Edmondo Cirielli a Governatore della Campania e le liste di Fratelli d’Italia nelle province della Campania”. A renderlo noto, con un comunicato, è il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

I nomi della lista di FDI che sosterrà Cirielli alle prossime elezioni regionali del 23 e del 24 novembre sono:

Sangiuliano Gennaro – Abatangelo Ione – Acampora Alessia – Ambrosio Antonio – Barbato Raffaele – Bifaro Emanuele Maria – Busco Rosario – Castaldo Biagio – Celentano Annunziata – Cirillo Marianna – De Martino Gianluigi – Fele Palmira detta Ira – Ferraro Carmine – Guarino Adamo – Ianniciello Massimo – Marino Francesca – Mocerino Arianna detta Arianna – Moschetti Maurizio – Nonno Marco – Panico Giovanni – Pisacane Raffaele – Reginelli Aristide – Riggi Michele – Romano Leonilde – Savoia Aniello – Turco Maddalena – Vastola Vincenzo.