Linea Arcobaleno, ipotesi nuovo stop estivo tra Piscinola e Aversa

Possibili disagi in vista per i pendolari tra Napoli Nord e l’Agro Aversano. A esprimere forte preoccupazione sono le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal per l’ipotesi di una sospensione estiva del servizio della Linea Arcobaleno nel tratto tra Piscinola e Aversa Centro, che include anche le fermate di Giugliano e Mugnano.

Le sigle sindacali denunciano in una nota congiunta la mancanza di un confronto preventivo con l’azienda e precisano di non contestare i lavori programmati sulla linea, ritenuti necessari per migliorare sicurezza ed efficienza del servizio. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, un eventuale stop – che, secondo loro, dovrebbe avvenire dalla metà di giugno fino a settembre – rischierebbe di aggravare le criticità già esistenti sul fronte dei trasporti in un territorio interessato ogni giorno dagli spostamenti di migliaia di pendolari. Per questo chiedono l’apertura di un tavolo di confronto con Eav per discutere tempi degli interventi, servizi alternativi e garanzie per utenti e lavoratori. Dall’azienda, intanto, fanno sapere che nessuna decisione definitiva è stata ancora assunta e che la questione sarà valutata nei prossimi giorni.

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