Varcaturo, piano anti-traffico: istituito senso unico nella strada dei lidi

In vista dell’atteso aumento di presenze sul litorale nella giornata del 2 giugno, il Comune di Giugliano in Campania ha disposto un provvedimento straordinario per la gestione del traffico veicolare proveniente dalla costa domizia.

Con l’ordinanza dirigenziale n. 215 del 30 maggio 2026, firmata dal dirigente della Polizia Municipale Luigi De Simone, è stata istituita una modifica temporanea della circolazione in via Foce Vecchia a Varcaturo, arteria di collegamento tra il territorio di Castel Volturno e la via Domitiana che conduce agli stabilimenti balneari.

Il provvedimento prevede l’istituzione del senso unico di marcia dalle ore 15 alle ore 21 di martedì 2 giugno, nel tratto compreso tra il civico 12 di via Foce Vecchia e l’intersezione con la via Domitiana. La decisione è stata adottata per favorire il deflusso dei veicoli provenienti dagli stabilimenti balneari del litorale di Castel Volturno e scongiurare situazioni di congestione stradale in concomitanza con l’uscita dei bagnanti.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, l’elevata affluenza prevista per la Festa della Repubblica potrebbe determinare rallentamenti e criticità alla circolazione lungo l’asse costiero. Per questo motivo l’amministrazione ha ritenuto necessario intervenire con una regolamentazione temporanea del traffico.

L’accesso ai residenti di via Foce Vecchia sarà comunque consentito attraverso un sistema di senso unico alternato, compatibilmente con il flusso dei veicoli provenienti dal territorio di Castel Volturno.

L’ordinanza è stata trasmessa agli enti competenti, tra cui le forze dell’ordine, il servizio di emergenza 118, le aziende di trasporto pubblico e il Comando di Polizia Municipale di Castel Volturno, per assicurare il coordinamento delle attività di controllo e gestione della viabilità.

I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli operatori presenti sul territorio durante la fascia oraria interessata dal provvedimento.