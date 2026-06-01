Dramma nel pomeriggio di oggi in un ristorante di via Benedetto Cozzolino, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita durante alcune attività di spurgo di un pozzo nero.

Tragedia a Ercolano: 58enne muore durante lo spurgo di un pozzo nero

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni dei gas presenti all’interno del pozzo. L’uomo si trovava impegnato nelle operazioni di manutenzione quando si è verificato il tragico incidente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Le indagini sono in corso.