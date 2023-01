L’accredito per chi aspetta il primo pagamento del Reddito di Cittadinanza o il rinnovo della domanda potrebbe arrivare nel primo mese del 2023 tra qualche giorno, verosimilmente a metà gennaio.

Reddito di Cittadinanza, pagamento gennaio 2023: quando arriva

È probabile, considerato che il 15 è una domenica, che la data precisa sia lunedì 16 gennaio. Per le persone che, invece, già percepiscono il Reddito di città. Per le persone che invece già percepiscono il sussidio economico, l’accredito è atteso fra venerdì 27 e lunedì 30 gennaio. Per verificare se il pagamento è stato ricevuto si può chiamare un numero verde messo a disposizione dal governo: 800.666.888.

L’importo mensile rimane lo stesso dello scorso anno e, come prima, dovrà essere speso entro il mese solare successivo a quello dell’accredito, con una parte prelevabile agli sportelli Postamat degli uffici postali della propria città. Tuttavia, ci sono dei limiti ai prelievi: massimo 100 euro al mese per i single, che salgono a 220 euro al mese per le famiglie composte da almeno 4 persone.

Le nuove modifiche al Rdc

E con le modifiche approvate nella Manovra 2023 cosa cambia per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza? Innanzitutto, la misura contro la povertà resta solo per 7 mensilità anziché 8 e decade dopo il primo rifiuto ad un’offerta anche non “congrua”.

Si reputa “congrua” l’offerta che considera le esperienze e competenze maturate e anche la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento. In particolare, la sede di lavoro dovrà essere presente nel raggio di 80 chilometri e raggiungibile in 100 minuti con mezzi di trasporto pubblici. Con la modifica approvata, le cose però cambiano. La prima proposta di lavoro potrà essere localizzata in qualunque zona del territorio nazionale. Negli altri casi – famiglie con minori, anziani o disabili – i percettori continueranno a ricevere il Reddito fino a fine anno, in attesa di una riforma complessiva che potrebbe arrivare nel 2024.