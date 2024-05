Un uomo di 48 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dopo essere stato colto in flagrante dai carabinieri mentre smontava un’auto rubata a Casalnuovo, Napoli. L’operazione, svolta dalla Compagnia di Marcianise, ha avuto luogo nel cortile di un’abitazione a Scampia, dove l’uomo, insieme a un 53enne di Napoli, stava lavorando su una Peugeot 2008 rubata.

Scampia, smonta auto rubata a Casalnuovo: era ai domiciliari

Durante la perquisizione successiva, i carabinieri hanno trovato e sequestrato parti di altre auto, presumibilmente di una Fiat Panda e una Lancia Y, nonché attrezzature da carrozziere. Questi reperti non presentavano segni distintivi ulteriori.

Il 48enne è stato arrestato per evasione e dovrà affrontare un processo per direttissima. Inoltre, lui e il 53enne sono stati denunciati per ricettazione, ma non sono stati detenuti.