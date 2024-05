Evento di presentazione della nuova collezione intimo e costumi in un aperitivo speciale nel punto vendita di Napoli “Patty Bloom”.

Le curve sinuose delle donne non hanno più tabù e limiti grazie all’idea di realizzare lingerie su misura valorizzando ogni tipologia di corpo. È questa la mission di “Patty Bloom” che sceglie Napoli, dopo Roma e Milano, per aprire un altro punto vendita e consulenza.

Mercoledì 8 Maggio dalle 16.00, la nuova collezione intimo e costumi, sarà presentata nel corso di un aperitivo presso il negozio di via Carlo Poerio 99 a Napoli. Tra un brindisi e musica selezionata, sarà possibile passare in rassegna e scoprire tutte le nuove proposte moda personalizzandole in base al proprio corpo.

Quella di “Party Bloom” è una idea nata per aiutare e guidare le donne alla giusta scelta dell’intimo di qualsiasi corpo. Oltre 15.000 donne hanno trovato nell’intimo non un nemico, ma un potenziale.

“Patty Bloom” può offrire alle donne con un seno prosperoso una vasta scelta di modelli e colori a discapito della credenza diffusa che “i reggiseni ed i costumi per seni importanti sono pochi e brutti”

Anche Napoli, così come Roma e Milano, si avvale di un un team di esperte che accoglieranno tutte pervio appuntamento.

Domani le porte del mondo del Bra Fitti g si apriranno per tutte le potenziali clienti e dare il benvenuto all’estate.