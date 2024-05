Rafforzata la scorta a Borrelli dopo le minacce a Tavernanova

La scorta dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sarà rafforzata. Il provvedimento è arrivato a seguito di alcune minacce ricevute durante un sopralluogo a Tavernanova, zona situata tra Casalnuovo di Napoli e Pomigliano d’Arco.

Il sopralluogo a Tavernavova

L’obiettivo della visita era evidenziare il degrado causato da persone che abbandonano rifiuti come cibi e imballaggi del McDonald’s nell’area circostante. Mentre Borrelli, accompagnato da un giornalista, stava documentando la situazione, alcuni ragazzi in scooter e con il volto coperto da cappucci, hanno iniziato ad insultare e minacciare il gruppo, arrivando a dire: “Ti spariamo nelle gambe”. La tensione è aumentata quando altri giovani si sono uniti agli aggressori, costringendo Borrelli e i suoi a chiamare rinforzi e infine ad andarsene.

Non contenti, mentre il deputato e il giornalista andavano via, un gruppo ha seguito e cercato di fare uscire le auto di strada.

Le dichiarazioni di Borrelli

“È stata una serata assurda che dimostra quanto in questi luoghi occorrano più controlli e come certi ragazzini si sentano padroni di intere aree ritenendosi intoccabili“, ha dichiarato Borrelli. Il deputato di Avs però non si arrende e proseguirà con i suoi progetti: “Se pensano di avermi intimidito si sbagliano di grosso visto che ho chiesto immediatamente interventi frontali per bonificare l’area e ci tornerò a breve. Non possiamo permettere che questi delinquenti facciano vivere nel terrore gli abitanti del posto e chi vuole passare una serata di svago”.