GIUGLIANO. Dopo il maxi rogo dello scorso 1 maggio a Lago Patria, ieri si è tenuto un incontro al Comune di Giugliano tra sindaco, Commissario ai roghi, esercito e polizia municipale sempre sul tema dello sversamento illecito dei rifiuti e incendi. “Ci sarà un rafforzamento dei servizi per l’attività di contrasto allo sversamento e ai roghi – spiega Silvestro, incaricato per il contrasto ai roghi di rifiuti in Campania-, non puntando solo a intercettare gli sversatori ma anche a risalire alla filiera e individuare i responsabili della produzione di rifiuti che vengono gettati nelle zone più difficilmente controllabili”.