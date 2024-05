Il Giugliano chiude la sua stagione al primo turno dei Playoff. Allo stadio Monterisi, gli uomini di Bertotto non vanno oltre l’1-1 con l’Audace Cerignola. La sblocca D’Andrea per i pugliesi, pareggia Salvemini per i tigrotti. Un clamoroso salvataggio nel finale salva i pugliesi nel finale che avanzano al secondo turno dei Playoff.

Audace Cerignola-Giugliano 1-1

Allo stadio Monterisi, il Giugliano cerca l’impresa contro l’Audace Cerignola che ha sottratto il doppio risultato a favore dei tigrotti proprio nell’ultimo turno della stagione regolare con un sonoro 3-0 a favore degli uomini di Giuseppe Raffaele. Il Giugliano ha bisogno di vincere nei 90 minuti per portare avanti la propria corsa ai Playoff. Bertotto fa le sue scelte con Russo tra i pali e la linea difensiva composta dalla solita coppia Caldore-Cargnelutti, Menna e Oyevale agiscono sulle fasce con quest’ultimo che ha vinto il ballottaggio con Yabre. La cabina di regia è affidata al solito Maselli con Romano e il capitano De Rosa ad agire ai suoi lati, in attacco il tridente è composto da Ciuferri-Salvemini e Di Dio, schierato a sorpresa da Bertotto.

Primo tempo

Partita dai ritmi serrati già in avvio, con le due squadre che non sembrano volersi contenere. Prima azione per i padroni di casa con Vuthaj che viene servito da D’Andrea ma stecca con il sinistro. Il Giugliano adorna la gara con il piglio giusto e la giusta mentalità e si rende pericoloso con Ciuferri che serve splendidamente Salvemini, il quale rientra sul sinistra ma calcia in maniera debole. Grande occasione per De Rosa ancora servito splendidamente da Ciuferri e tutto solo calcia tra le mani di Barosi. Al 21′, reagisce ancora il Cerignola con il colpo di testa di Tascone sul quale Russo si allunga. Il Giugliano sembra perdere la vivacità della prima metà di primo tempo e al 27′ l’Audace passa in vantaggio con D’Andrea che approfitta di una dormita della difesa e di testa batte Russo per il vantaggio dei pugliesi. Nel finale di primo tempo, però, arriva lo splendido gol del pareggio del Giugliano, nato da uno schema da calcio piazzato con Maselli che serve Di Dio che viene incontro e a sua volta mette in mezzo uno splendido cross per Salvemini che da attaccante vero batte al volo con il destro per il pareggio dei tigrotti. Nel finale il Giugliano alza nuovamente il ritmo della gara, soprattutto con il gran lavoro d’incursione di Capitan De Rosa. Ci prova Salvemini al 43′ da punizione ma la barriera devia e mette in angolo. Dopo 2 di recupero, finisce il primo tempo con il risultato di 1-1.

Secondo tempo

Il Giugliano, nella ripresa, scende in campo con lo stesso piglio combattivo, mostrando di non voler concludere oggi la propria stagione. Grande serpentina di Dio fermato sul più bello da Martinelli e al 48′ sfiora la doppietta Salvemini con la sua girata acrobatica che si spegne di poco sopra la traversa. Gara dai ritmi più bassi nella ripresa con i pugliesi che cercano di gestire il risultato forti del doppio esito a favore. Bertotto si gioca il tutto per tutto e si affida ai cambi inserendo Diop e Giorgione per De Rosa e Di Dio, apparso il migliore tra i suoi. Nel finale clamoroso salvataggio di Visentin che salva l’Audace sul colpo di testa di Caldore a 6 dalla fine. Nel finale saltano gli schemi con il finale l’irrazionalità a farla da padrone. All’ultimo minuto, il Cerignola rischia di chiuderla con Sainz-Maza. Ultima occasione per i tigrotti con Diop che non riesce a trovare la zampata vincente sul cross di Oyewale. Dopo 5 di recupero finisce così, con il Giugliano che non va oltre l’1-1 con l’Audace Cerignola e chiude così la sua stagione. Il rimpianto rimane per una stagione alla fine più che positiva ma che con un finale di campionato diverso avrebbe potuto regalare altre soddisfazioni ai tigrotti.

Tabellino

Audace Cerignola (3-5-2): Barosi; Martinelli, Gonnelli, Ligi; Coccia, Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza, Tascone, Tentardini; Vuthaj, D’Andrea. A disp.: Krapikas, Fares, Visentin, Allegrini, Russo, Rizzo, Bianco, Bianchini, Ghisolfi, Carnevale, Lombardi, Malcore. All.: Giuseppe Raffaele

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Cargnelutti, Caldore, Oyewale; Romano, Maselli, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Di Dio. A disp.: Scognamiglio, Coprean, Barba, Scognamiglio, Yabre, Boccia, Giorgione, Berardocco, Gladestony, Oviszach, De Sena, Balde, Diop, Esposito. All.: Valerio Bertotto

Marcatori: D’Andrea 27(AC), Salvemini 40′ (G)