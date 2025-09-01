Tratto in arresto 40enne di Torre del Greco accusato di aver rapinato una comitiva di ragazzi sul treno della Circumvesuviana. Ad eseguire l’operazione, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato. L’uomo dovrà rispondere di rapina. È stato, altresì, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Rapina quattro ragazzi sulla Circumvesuviana in arrivo: 40enne arrestato

In particolare, gli agenti dei Commissariati di Torre Annunziata e di Pompei sono intervenuti presso la stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata, per la segnalazione di un uomo che aveva appena perpetrato una rapina, armato di coltello, a bordo di un treno in arrivo. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno individuato e bloccato il soggetto segnalato, trovandolo in possesso di un coltello con lama di 5 cm, di 205 euro, di un orologio e di circa 12 grammi di hashish.

In quei frangenti, i poliziotti sono stati avvicinati da quattro giovani che hanno indicato il 40enne quale autore di una rapina. Le vittime hanno raccontato che lo stesso, poco prima, sotto la minaccia di un coltello, aveva sottratto loro il denaro e l’orologio. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.