Macabra scoperta nella mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, al Centro Direzionale di Napoli, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Napoli, trovato il cadavere di una donna al Centro Direzionale: indagini in corso

Secondo quanto anticipa Fanpage.it, sarebbero stati i vigili del fuoco a individuare il cadavere durante un intervento nell’area. L’identità della donna non è stata ancora accertata e sono in corso tutti gli accertamenti necessari per risalire alle sue generalità. Sul luogo del ritrovamento sono presenti i carabinieri della compagnia di Poggioreale, ai quali sono state affidate le indagini. Atteso anche il magistrato di turno per gli adempimenti di competenza.

Nella zona operano inoltre agenti della Questura di Napoli e della Polizia Municipale, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Presente anche un’ambulanza del 118. Purtroppo c’è apprensione visto che proprio al Centro Direzionale c’è stato l’ultimo avvistamento della 22enne di Pomigliano d’Arco, Immacolata Panico, sparita da diverse ore. I familiari hanno lanciato per lei un appello sui social.