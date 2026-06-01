Napoli, spaccio di droga a Bagnoli e Coroglio: arrestati due giovani con ketamina, metanfetamina e anfetamina

Continuano senza sosta i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio cittadino. Nelle ultime 24 ore, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, un 39enne e un 21enne, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio in via Coroglio, fermato un 39enne

Il primo intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, dagli agenti del Commissariato Bagnoli. Durante un servizio di controllo del territorio in via Coroglio, i poliziotti hanno notato un uomo mentre cedeva un involucro a un altro soggetto in cambio di denaro. L’acquirente si è allontanato rapidamente, mentre gli agenti sono intervenuti fermando il presunto spacciatore.

Nel corso della perquisizione, il 39enne è stato trovato in possesso di 34 involucri di metanfetamina, per un peso complessivo di circa 16 grammi, e 17 involucri di ketamina per un totale di circa 7 grammi. Sequestrati anche 30 euro in contanti, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

Secondo arresto nella stessa zona: nei guai un 21enne

Poche ore dopo, sempre in via Coroglio, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno notato un 21enne che si aggirava con atteggiamento sospetto. Il controllo ha consentito di rinvenire 16 bustine di ketamina, per un peso complessivo di circa 19 grammi, e 16 bustine di anfetamina, per un totale di circa 18 grammi. Il giovane aveva inoltre con sé 265 euro in banconote di diverso taglio.

Perquisizione domiciliare e sequestro di altra droga

Gli approfondimenti investigativi hanno portato gli agenti a estendere la perquisizione presso l’abitazione del 21enne. All’interno dell’appartamento sono state trovate ulteriori dosi di sostanze stupefacenti: una bustina di ketamina, una di anfetamina e una di hashish, per un peso complessivo di circa 4 grammi. Al termine delle attività, entrambi gli indagati sono stati arrestati dagli operatori della Polizia di Stato e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.