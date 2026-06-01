Napoli, morta Immacolata Panico: era sparita da ieri

Purtroppo è stata ritrovata senza vita al Centro Direzionale Immacolata Panico, la 22enne di Pomigliano di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di ieri, domenica 31 maggio. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri della Compagnia di Poggioreale.

Napoli, trovata senza vita Immacolata Panico: era sparita da ieri

Le circostanze della tragedia sono ancora da chiarire. Non si esclude il gesto estremo. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma per i rilievi, sono presenti anche i Vigili del Fuoco e il magistrato di turno. In queste ore si era registrata una forte mobilitazione sui social network per ritrovare la 22enne. Tanti gli appelli lanciati da parenti e amici. Purtroppo il tragico epilogo è stato comunicato dai carabinieri poco fa.