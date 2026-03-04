Castel Volturno, fugge dai carabinieri con 48 dosi di cocaina: arrestato dopo inseguimento

Un 35enne di origine ghanese è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Castel Volturno con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella tarda serata del 3 marzo 2026 in via Rubicone, nella località Destra Volturno, dove i militari dell’Arma stavano effettuando un servizio di controllo del territorio.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

L’uomo, senza fissa dimora e privo di documenti di identità, è stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto lungo la strada. Alla vista dei carabinieri ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a piedi, costringendo i militari a un inseguimento di circa 500 metri prima di essere raggiunto e bloccato.

Le dosi di cocaina pronte per la vendita

Una volta fermato, il 35enne è stato sottoposto a perquisizione personale. Durante il controllo i carabinieri hanno trovato 48 involucri in cellophane contenenti cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la cessione. La droga è stata sequestrata e posta in custodia in attesa di essere depositata presso l’Ufficio Corpi di Reato.

Arrestato e in attesa del processo

L’uomo è stato identificato tramite rilievi foto-dattiloscopici e arrestato. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna. Dell’operazione è stata informata la competente Autorità Giudiziaria.