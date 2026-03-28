Napoli. Sconto di pena in Appello per Pietro De Rosa, 38enne di Giugliano, protagonista della rapina a mano armata al bar Sanremo di Villaricca e di una successiva tentata rapina ai danni di un automobilista durante la fuga.

Villaricca, rapina con fucile al bar Sanremo: scontro di pena per 38enne di Giugliano

La Corte di Appello di Napoli ha ridotto la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, rispetto ai 4 anni inflitti in primo grado. Il pubblico ministero aveva invece chiesto una pena più severa, pari a 5 anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, sconterà la pena in regime di arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti, come già disposto dal giudice.

I fatti risalgono a una serata di forte tensione tra Villaricca e Giugliano. De Rosa fece irruzione nel bar Sanremo, lungo la circumvallazione esterna, armato di fucile a pompa, facendosi consegnare l’incasso prima di darsi alla fuga a piedi. Dopo il colpo, l’uomo si allontanò lungo via Enrico Fermi e, nei pressi della clinica Maione, tentò di rapinare due donne. Poco dopo raggiunse la zona dell’ospedale San Giuliano, dove provò anche a impossessarsi dell’auto di un giovane, senza riuscirci. L’allarme lanciato dal titolare del bar e le successive segnalazioni permisero alle forze dell’ordine di avviare le ricerche e bloccare il 38enne nei pressi della sua abitazione, a Giugliano.