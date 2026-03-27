Torre Annunziata, arsenale da guerra in auto: arrestati 42enne e 39enne di Giugliano

Un vero e proprio arsenale da guerra è stato sequestrato dai carabinieri nella notte. Due persone, un 42enne napoletano e una 39enne di Giugliano, sono state arrestate dopo un controllo in via Andolfi.

I militari hanno fermato una Fiat Panda con a bordo i due. All’alt, il conducente avrebbe pronunciato la frase: “Avete fatto bingo Brigadie’”.

Armi da guerra e centinaia di munizioni

All’interno dell’auto sono state trovate armi di elevata pericolosità: 1 fucile monocanna cal. 12, marca “baikal”; 1 pistola mitragliatrice “mp40” calibro 9, un’arma da guerra tedesca della seconda guerra mondiale, completa di caricatore; 1 fucile mitragliatore calibro 5,45, marca “jaker” mod. a.p. 74, modificato per utilizzo il munizionamento calibro 9; 1 fucile monocanna calibro 12, marca “franchi” modello 12 GA; 1 fucile mitragliatore calibro 5,45, marca “zastava” modello Ak-74, di provenienza balcanica; 2 fucili mitragliatori calibro 5,45, modello Ak-74; 298 cartucce calibro 5,45, 42 cartucce calibro 9, 81 cartucce cal. 12.Le armi erano complete di caricatori e perfettamente funzionanti, pronte all’uso.

I due non hanno opposto resistenza e sono stati immediatamente arrestati. Si tratta di persone già note alle forze dell’ordine.

Accertamenti sulle armi sequestrate

L’arsenale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati.