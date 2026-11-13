Rapina sull’Asse Mediano, commerciante di Casal di Principe picchiato e derubato

Un commerciante di 65 anni di Casal di Principe è stato aggredito e rapinato mentre percorreva l’Asse Mediano. L’episodio si è verificato intorno alle 13 di giovedì 12 novembre, nei pressi dello svincolo di Villa di Briano. Secondo una prima ricostruzione, alcune persone lo avrebbero fermato mentre era in automobile, costringendolo a scendere prima di colpirlo e sottrargli il denaro che aveva con sé.

Rapina sull’Asse Mediano, commerciante costretto a scendere dall’auto

Il 65enne – come spiega Edizione Caserta – stava rientrando dopo alcune commissioni quando sarebbe stato intercettato dai rapinatori. Una volta bloccata la vettura, gli aggressori lo avrebbero fatto scendere e picchiato, impossessandosi dei soldi che portava addosso. Poi si sarebbero allontanati, facendo perdere le proprie tracce. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti: è chiaro se i responsabili conoscessero la vittima o se l’avessero scelta per altre ragioni.

Dopo l’aggressione raggiunge il negozio in via Vaticale

Nonostante le percosse, il commerciante sarebbe riuscito a tornare alla guida e a raggiungere via Vaticale, a Casal di Principe, dove si trova un’attività commerciale riconducibile alla sua famiglia. Lì ha trovato riparo ed è stata chiesta assistenza. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le verifiche e richiesto l’intervento del personale sanitario. L’uomo avrebbe riportato un lieve trauma al volto. Dopo una prima visita avrebbe rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Le indagini dei carabinieri

I militari stanno ricostruendo il percorso del 65enne e le fasi dell’aggressione per identificare chi lo ha fermato sull’Asse Mediano. Restano da accertare il numero esatto dei responsabili, le modalità con cui hanno bloccato l’auto e l’eventuale presenza di complici. La rapina, avvenuta in pieno giorno lungo una delle principali arterie di collegamento tra le province di Napoli e Caserta, ha suscitato preoccupazione nella zona. Al momento non risultano identificati i presunti aggressori e le indagini sono in corso.

Leggi anche: