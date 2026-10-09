Casal di Principe, non si ferma all’alt e scappa su auto sottoposta a fermo: denunciato 30enne

Non si sarebbe fermato all’alt intimato dai Carabinieri, scegliendo di proseguire la marcia e tentare la fuga. Un breve inseguimento per le strade cittadine di Casal di Principe si è concluso nella tarda serata di ieri 8 ottobre, quando il conducente ha imboccato una strada senza uscita, dove è stato raggiunto e identificato dai militari.

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L’episodio si è verificato in via Mastroianni, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri ha intimato l’alt a una Mini Cooper in transito. Il conducente, anziché arrestare la marcia, avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, costringendo i militari a intraprendere un inseguimento protrattosi per un breve tratto.

La fuga si è interrotta quando l’automobilista ha imboccato una strada senza uscita, rimanendo così costretto a fermarsi. I Carabinieri lo hanno quindi raggiunto e proceduto alla sua identificazione. I successivi accertamenti hanno fatto emergere ulteriori irregolarità: il conducente circolava con la patente di guida scaduta di validità, mentre l’autovettura risultava sottoposta a fermo amministrativo.