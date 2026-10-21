Blocchi e assalti ai distributori, nel traffico rapinato automobilista sulla circumvallazione

Nel caos del traffico generato dai blocchi degli autotrasportatori e dall’assalto ai distributori di carburante, c’è chi ne approfitta per derubare gli automobilisti. È successo ieri, lungo la rampa di uscita di Mugnano che collega l’Asse Mediano alla circumvallazione esterna, nei pressi dell’ex Auchan. Come apprende Teleclub, due soggetti in scooter, con volto coperto da passamontagna, hanno puntato una pistola contro un automobilista e gli hanno portato via contanti e preziosi. I malviventi si sono poi dileguati nel traffico, approfittando della lunga coda di automobili che ha paralizzato il “doppio senso” anche nel pomeriggio di ieri.

Non è chiaro se i due rapinatori abbiano preso di mira anche altri automobilisti. Resta il problema sicurezza in un tratto di strada già finito al centro delle cronache per il numero di rapine e scippi consumati ai danni degli guidatori. Per fronteggiare l’ondata di microcriminalità su Asse Mediano e Circumvallazione la scorsa primavera sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine con l’ausilio di poliziotti in borghese. A fine 2025, invece, risale l’annuncio di Città Metropolitana di installare foto-trappole in grado di “catturare” le targhe dei veicoli trasmettendo i dati in tempo reale al database del Ministero dell’Interno. Il problema delle rapine agli automobilisti nell’area nord, però, persiste ancora.