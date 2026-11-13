Si finge minorenne per adescare 12enne: in manette per violenza sessuale aggravata

Prima avrebbe adescato una 12enne sui social spacciandosi per un ragazzo di 14 anni, poi l’avrebbe obbligata a inviargli video a sfondo sessuale. Stamattina è finito in manette un uomo di 34 anni del casertano per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne.

Si finge minorenne per adescare 12enne: 34enne in manette per violenza sessuale aggravata

Ad arrestare l’uomo è stata la polizia a seguito dell’investigazione coordinata dalla Procura di Napoli, a quanto pare, avviata dopo la denuncia della madre della 12enne, presentata lo scorso ottobre presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli.

La donna avrebbe spiegato di aver rintracciato sul cellulare della figlia alcune conversazioni sospette. Dalle chat in questione pare sia emerso che la minore intrattenesse una relazione con un uomo a cui avrebbe mandato materiale esplicito a sfondo sessuale, proprio su richiesta del presunto amante.

A quel punto sono scattati gli accertamenti del COSC, che ha passato al vaglio diverse conversazioni avvenute tra i due. Negli scambi gli investigatori avrebbero trovato riscontro di quanto dichiarato dalla madre della minore. Sulla base del materiale verificato e raccolto, è stato possibile identificare l’uomo.

Nelle chat, stando alle indagini, il 34enne, oltre a fingere di avere 14 anni, avrebbe assunto atteggiamenti molto possessivi nei confronti della ragazzina, impedendole di uscire di casa e andando in escandescenza per le mancate risposte alle telefonate.

Altre pressioni psicologiche da parte dell’uomo ci sarebbero state invece al fine di ottenere video a sfondo sessuale della minore. Per questo il gip della Procura di Napoli ha disposto l’arresto per il 34enne.