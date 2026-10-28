Casal di Principe, impenna davanti ai carabinieri e fugge in moto: 37enne ai domiciliari

Ha superato una pattuglia dei carabinieri impennando sulla ruota posteriore della sua motocicletta, poi si è allontanato a forte velocità per le strade di Casal di Principe. Un uomo del posto, classe 1989, è stato arrestato nella prima mattinata di oggi, 28 ottobre, dai militari della locale Stazione. È gravemente indiziato dei reati di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

Casal di Principe, impennata davanti alla pattuglia e fuga sulla Honda Africa Twin

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era in sella a una Honda Africa Twin quando ha sorpassato un’autoradio di servizio procedendo su una sola ruota. Subito dopo avrebbe accelerato, dando il via a un inseguimento lungo le strade cittadine. Durante la fuga, il motociclista avrebbe mantenuto una velocità elevata ed effettuato manovre ritenute pericolose per sé e per gli altri utenti della strada. I militari lo avrebbero riconosciuto già nelle prime fasi dell’episodio.

Rintracciato nella sua abitazione: era già sottoposto a una misura

Avviate le ricerche, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo nella sua abitazione. Il 37enne è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti e gli adempimenti di legge. Dalle verifiche è emerso che era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria proprio presso la Stazione dei carabinieri di Casal di Principe. Al termine delle formalità, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo davanti all’autorità giudiziaria.

I controlli sul territorio casertano proseguono anche sul fronte della sicurezza stradale e del contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida. In un distinto intervento, un inseguimento dopo la fuga con un’auto rubata si era concluso con un arresto a Giugliano. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza.