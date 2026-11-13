Acerra, 43enne ferito da un colpo di pistola al piede: si indaga su due uomini in scooter

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola a un piede ad Acerra. L’episodio risale alla serata di giovedì 12 novembre. Il ferito, residente in città, è stato accompagnato alla clinica Villa dei Fiori, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per ricostruire quanto accaduto.

Acerra, 43enne raggiunto da un proiettile: la pista dei due uomini in scooter

Secondo una prima versione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, gli spari sarebbero stati esplosi in via Muro di Piombo. Due persone non identificate, a bordo di uno scooter, avrebbero aperto il fuoco. Uno dei proiettili avrebbe raggiunto il 43enne a un piede. La ricostruzione resta da verificare: non è stato ancora chiarito se l’uomo fosse il bersaglio dell’azione o se il ferimento sia avvenuto in circostanze differenti. Non risultano, allo stato, persone identificate come responsabili.

Il ricovero alla Villa dei Fiori e le indagini dei carabinieri

Il 43enne ha raggiunto la clinica Villa dei Fiori per ricevere assistenza sanitaria. I medici hanno stabilito una prognosi di sette giorni. La presenza di una ferita da arma da fuoco ha fatto scattare gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti presso la struttura. Secondo una prima ricostruzione, il ferito è stato ascoltato dai militari, senza che dal colloquio emergessero nell’immediato elementi decisivi per chiarire l’episodio. Le indagini proseguono per verificare la dinamica della sparatoria e individuare eventuali responsabili. Restano aperti diversi interrogativi: chi ha esploso i colpi, quale fosse il loro obiettivo e per quale ragione si sia sparato. Il movente non è stato accertato e non ci sono elementi verificati per collegare il fatto ad altri episodi di violenza.