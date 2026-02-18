Rapina alla metro di Napoli, ragazza aggredita: arrestato un 17enne

Rapina nella serata di ieri, martedì 17 febbraio, davanti alla fermata “Centro Direzionale” della metropolitana di Napoli. Una ragazza è stata aggredita alle spalle da tre giovani che hanno tentato di strapparle lo smartphone. Il colpo violento l’ha fatta cadere a terra, rendendo necessario l’intervento dei sanitari: per lei una prognosi di dieci giorni.

Decisivo l’intervento della guardia giurata

Ad allertare i Carabinieri è stata una guardia giurata presente nella zona. Dopo l’aggressione, i tre rapinatori si sono dati alla fuga, ma uno di loro – un ragazzo di 17 anni – è stato bloccato a pochi metri dal luogo del fatto proprio dalla guardia giurata, che ha immediatamente chiamato il 112. Secondo la ricostruzione dei militari, uno dei complici sarebbe riuscito a scappare con lo smartphone della vittima. Del telefono, al momento, non c’è traccia.

Il 17enne arrestato è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Proseguono le indagini dei Carabinieri per identificare e rintracciare gli altri due responsabili.