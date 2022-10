Raggiunge casa di appuntamenti ma sbaglia ingresso: 60enne scambiato per un ladro

Brutta disavventura per un cittadino di Polla, provincia di Salerno, che si era recato in una casa di appuntamenti.

Polla, sbaglia l’ingresso e viene scambiato per un ladro

L’uomo, 60 anni, doveva incontrarsi con alcune escort quando improvvisamente si è ritrovato in un’abitazione privata dopo aver sbagliato l’ingresso. A quel punto si trova faccia a faccia con i proprietari dell’appartamento che lo scambiando per un ladro. Lo sfortunato è stato bloccato con la forza ed è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri che sono immediatamente giunti sul posto.

I militari dell’arma hanno parlato con l’uomo, il quale ha spiegato il reale motivo per cui era entrato all’interno della palazzina: ovvero un appuntamento con una escort ma per una serie di casualità, aveva sbagliato la porta di ingresso. I proprietari dell’appartamento invaso non hanno quindi presentato denuncia, i carabinieri proseguiranno però con gli accertamenti.