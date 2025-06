Marco Grimaldi, 47 anni, residente a Polla, in provincia di Salerno, ha perso la vita sabato sera in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 18, in località Castrocucco, nel territorio di Maratea, in provincia di Potenza.

Incidente in moto a Maratea: muore motociclista campano di 47 anni

Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente a terra. Nell’impatto il mezzo ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma le condizioni del 47enne sono apparse subito gravissime. I tentativi di rianimarlo si sono purtroppo rivelati vani: Marco Grimaldi è deceduto sul luogo dell’incidente. I rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Lagonegro.

La salma si trova attualmente nella sala mortuaria dell’ospedale di Lagonegro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intera comunità di Polla, paese di cui era originario, è sotto shock per la tragica scomparsa del concittadino.