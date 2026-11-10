Assolto con formula piena Ramon Pizzo, 44enne di Giugliano, accusato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di aver aggredito e minacciato il collaboratore di giustizia Michele D’Alterio, detto ‘o Braciere’, con l’aggravante del metodo mafioso e, pare, per favorire il clan Mallardo.

Minacce a un pentito: assolto Ramon Pizzo, cade l’accusa di metodo mafioso

Secondo l’accusa, il 31 luglio 2023, a Qualiano, Pizzo avrebbe colpito D’Alterio con uno o due schiaffi, minacciandolo con la frase: “Taggia taglià a capa”. Difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, Pizzo ha scelto il rito ordinario, negando sempre le accuse.

Al termine del processo, il Tribunale collegiale di Aversa lo ha assolto “perché il fatto non sussiste”, nonostante la richiesta di condanna a un anno e sei mesi di reclusione avanzata dal pubblico ministero della DDA.

Pizzo, indicato come figlio di Biagio Micillo, alias ‘o Chiacchierone, ha sempre respinto la ricostruzione accusatoria. Nel corso del dibattimento, la difesa ha sostenuto la sua estraneità ai fatti contestati. La sentenza di assoluzione segna così un esito favorevole per l’imputato, che oggi, secondo quanto riferito dalla difesa, conduce una vita lontana da ambienti criminali e svolge un’attività lavorativa regolare.