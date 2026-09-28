Prendeva in prestito l’auto di un amico e ne modificava la targa con del nastro adesivo nero per accedere alle Zone a Traffico Limitato senza essere autorizzato. Gli investigatori del NISA, Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative della Polizia Locale, lo hanno scoperto e denunciato.

Napoli, nastro adesivo su targa per aggirare ZTL: denunciato

L’indagine sono partite grazie ai fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza comunale, in particolare da quelle installate ai varchi ZTL. Il personale del NISA, coordinato dal sottotenente Elisa Esposito, ha passato al setaccio le immagini, accertando che il veicolo aveva attraversato più volte i varchi.

Un particolare ha però insospettito gli agenti: alcuni caratteri della targa apparivano sistematicamente alterati. È partita così un’attività di confronto e analisi delle immagini attraverso la quale gli operatori hanno ricostruito i diversi passaggi dell’auto. Inoltre, gli agenti sono riusciti a individuare anche la persona che la utilizzava: si tratta di un amico del proprietario della vettura, che l’aveva presa in prestito.