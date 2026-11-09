Giugliano, droga dalla California e un Range Rover con targa clonata: arrestato 29enne

Droga arrivata direttamente dalla California, confezioni coloratissime e accattivanti, alcune ispirate ai personaggi di Dragon Ball e altre decorate con immagini di frutta esotica. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Giugliano in Campania, nel Napoletano, durante una perquisizione nell’abitazione di Antonio Sarnataro, 29enne già noto alle forze dell’ordine, finito in manette.

A entrare in azione sono stati i militari della sezione operativa della compagnia di Giugliano, che si sono trovati davanti a un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e dispositivi elettronici per lo svapo contenenti cannabis. Prodotti dal packaging particolarmente curato, pensato per attirare l’attenzione dei consumatori. Tra questi anche sigarette elettroniche alla marijuana provenienti dalla California, dove l’uso ricreativo della cannabis è consentito agli adulti, ma illegali in Italia.

Hashish nel congelatore e marijuana in camera da letto

Durante i controlli, i carabinieri hanno scoperto un chilo e 639 grammi di hashish nascosti nel congelatore della cucina. La sostanza era suddivisa in 21 panetti quadrati, quattro rettangolari e 23 dosi già confezionate in bustine. La perquisizione è proseguita nella camera da letto, dove sono stati rinvenuti altri tre chili e 900 grammi di marijuana. Sequestrati anche un pugnale a scatto e diversi macchinari utilizzati per il confezionamento sottovuoto.

Nel garage un Range Rover Sport da 150mila euro con targa clonata

Ma le sorprese non erano finite. Nel garage dell’abitazione i militari hanno trovato un Range Rover Sport del valore di circa 150mila euro, sul quale erano in corso interventi per alterarne i sistemi elettronici. Il SUV aveva la targa e il numero di telaio clonati da un altro veicolo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, erano in corso operazioni di sostituzione delle centraline e disattivazione degli allarmi. L’obiettivo sarebbe stato quello di rendere il mezzo utilizzabile su strada senza destare sospetti. L’auto è stata sequestrata per consentire ulteriori accertamenti sulla sua provenienza.

Al termine delle operazioni, il 29enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere delle accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.