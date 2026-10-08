Era privo di targa e, proprio per questo, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri impegnati in un servizio di controllo. Gli accertamenti sul numero di telaio hanno poi fatto emergere che quel motociclo era stato rubato diversi mesi prima a Napoli. È quanto accaduto nella mattinata di ieri a Castel Volturno, dove i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno deferito in stato di libertà un 63enne, originario del Gambia e regolare sul territorio nazionale, ritenuto allo stato delle indagini gravemente indiziato del reato di ricettazione.

Castel Volturno, fermato con scooter senza targa: era stato rubato a Napoli

Durante il controllo effettuato in via Po, i militari dell’Arma hanno fermato l’uomo mentre era alla guida di un motociclo SYM Symphony 125, risultato sprovvisto di targa. Insospettiti dalla circostanza, hanno proceduto alla verifica del numero di telaio, accertando che il mezzo risultava oggetto di un furto denunciato il 9 aprile 2026 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Napoli – San Carlo all’Arena”.

Il motociclo è stato quindi sottoposto a sequestro e affidato a una ditta autorizzata, in attesa degli ulteriori adempimenti previsti, terminati i quali sarà restituito al legittimo proprietario. Il 63enne è stato inoltre sanzionato amministrativamente per la violazione dell’art. 116 del Codice della Strada, poiché sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente, in situazione di recidiva nel biennio. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza del mezzo e ricostruire le circostanze attraverso le quali il motociclo è giunto nella disponibilità dell’uomo.