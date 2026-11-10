La sosta per le nazionali è appena iniziata, il clima intorno al Napoli non è dei migliori, ma ci sono delle buone notizie. La società ha reso noto tramite il bollettino medico che a partire da sabato Costantino Favasuli, Leonardo Spinazzola e David Neres torneranno ad allenarsi parzialmente in gruppo.

Napoli, si avvicinano i rientri di Neres, Favasuli e Spinazzola

Nella stessa comunicazione sono stati riportati aggiornamenti anche sulle condizioni degli altri infortunati. In sostanza, tutti stanno proseguendo con riabilitazione, fisioterapia o lavoro in palestra. Si tratta di Di Lorenzo, Lobotka, Buongiorno, Alisson, Badiashile.

Alla ripresa, il Napoli sarà atteso da un altro tour de force e recuperare uomini è di vitale importanza per provare a dare una sterzata a un cammino che, finora, tra coppa e campionato, ha portato in dote sette sconfitte in quindici partite. Un bottino troppo misero che rischia di far scivolare la stagione degli azzurri nell’anonimato.