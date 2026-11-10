Nuova udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato.

Davanti alla Corte d’Assise di Napoli, Alessio Tucci, reo confesso e imputato per l’omicidio dell’ex fidanzata, ha ricostruito la dinamica del delitto. “Abbiamo litigato e l’ho colpita”, ha dichiarato, riferendosi alla discussione nata dopo aver letto un messaggio sul telefono della ragazza.

Femminicidio Martina Carbonaro, parla l’ex: “Abbiamo litigato e l’ho colpita”

Secondo la ricostruzione della Procura, Martina fu colpita ripetutamente alla testa con una pietra in un casolare abbandonato. Il racconto in aula ha provocato una forte reazione emotiva: i genitori della vittima, profondamente scossi, hanno lasciato l’aula più volte. Tucci, imputato per omicidio volontario pluriaggravato, ha parlato dietro un paravento.

Nel ricostruire quanto accaduto, in particolare, l’imputato ha dichiarato: “Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c’era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l’ho colpita”.



L’inizio del processo a maggio 2026

Il processo si è aperto davanti alla Corte d’Assise di Napoli il 19 maggio scorso. Secondo la ricostruzione fatta all’epoca dagli inquirenti, Martina sarebbe stata attratta dall’ex ragazzo all’interno dello stabile dove poi si è consumato il femminicidio. La giovane avrebbe respinto un tentativo di riavvicinamento e sarebbe stata colpita a morte da Tucci con una pietra. Il corpo della vittima è stato poi nascosto tra cumuli di rifiuti.

Successivamente, l’ex fidanzato della giovane ha partecipato alle ricerche della 14enne, data per scomparsa. Poche ore dopo però è stato fermato dai Carabinieri. Le indagini hanno permesso di smascherare il suo tentativo di depistaggio. La partecipazione alle ricerche nient’altro era che finzione.

Già prima dell’inizio della prima udienza il clima era molto teso. All’ingresso dell’imputato nell’aula, parenti familiari e amici della giovane hanno rivolto frasi ingiuriose all’imputato, apostrofandolo come “assassino” e “infame”.