Erano quasi le 4:00 di notte e le telecamere di videosorveglianza all’esterno del bar Clock sito incorso Italia a Quarto, hanno ripreso un gruppo di malviventi che nella notte, armati di mazze o altri arnesi da scasso, iniziano a colpire la saracinesca del locale. Un ennesimo tentativo di furto all’interno della struttura che negli ultimi tempi sarebbe stata presa di mira.

Le immagini delle telecamere

Nelle ore notturne, si vede chiaramente dalle immagini, che da una vettura la cui tipologia o targa non sono ad occhio riconoscibili, scendono quattro soggetti anch’essi difficilmente identificabili, vestiti di nero e con i cappucci, che si mostrano chiaramente intenti a procedere nell’atto criminoso. Il bar Clock è un punto di riferimento per la cittadinanza quartese. In molti ogni mattina si accingono a fare colazione lì e questa mattina, malgrado un nuovo tentativo di furto con scasso, l’attività ha ripreso ad accogliere la città.

Quattordici tentati furti in due anni

Si tratta del quattordicesimo tentato furto in due anni di attività e sale lo sconforto e a paura nell’attesa del prossimo tentativo. “Non si pensa più se torneranno, ma quando” – dicono i proprietari del bar – “Nonostante tutto ogni volta ci siamo rimboccati le maniche abbiamo riparato i danni ed abbiamo alzato la saracinesca, puntuali, per la colazione”.

(articolo a cura di Caterina Laita)