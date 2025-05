Proseguono senza sosta i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti, nonché i reati predatori. Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha eseguito due distinti arresti nell’ambito delle attività di controllo del territorio e repressione dei reati.

Napoli, armi rubate nascoste in casa e tentato furto in strada: due arresti

Nella mattinata di ieri, venerdì 16 maggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 46enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di arma comune da sparo, munizionamento e ricettazione. Durante un controllo mirato presso l’abitazione dell’uomo, situata nel quartiere Mercato, i poliziotti hanno rinvenuto in un doppio fondo ricavato all’interno di un mobile una pistola Beretta 92, una pistola Glock calibro 19, 115 cartucce di vario calibro e un rilevatore elettronico di frequenze, utilizzato per individuare eventuali microspie. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che le armi erano provento di furto. L’uomo è stato pertanto arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso della notte tra giovedì e venerdì, invece, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 16enne napoletano, anch’egli con precedenti, per tentato furto aggravato. I poliziotti, durante il servizio di pattugliamento in via Calata Trinità Maggiore, hanno notato il giovane mentre armeggiava su un motociclo parcheggiato, con l’evidente intento di rubarlo. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di un cacciavite a punta piatta; il veicolo, inoltre, presentava il nottolino di accensione danneggiato e il bloccasterzo manomesso. Anche in questo caso è scattato l’arresto.