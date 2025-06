Giugliano, furto da migliaia di euro alla profumeria Aristocratica: parte la raccolta fondi

A seguito del furto avvenuto due notti fa nel cuore del centro storico di Giugliano, i cittadini si stanno stringendo attorno alla profumeria “Aristocratica”, duramente colpita da un colpo messo a segno con la tecnica del “buco”. Per sostenere l’attività, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi online.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un concreto aiuto economico per riparare i danni e favorire una rapida riapertura del negozio. Le donazioni possono essere effettuate sulla piattaforma GoFundMe, dove è stato attivato un apposito link per contribuire.

L’appello sulla piattaforma di crowdfunding

“Diciamo basta all’ennesimo furto ai danni di lavoratori onesti – si legge nella descrizione della raccolta fondi -. Sabato 7 giugno, Stefano Taglialatela, titolare della profumeria Aristocratica di Giugliano, è stato nuovamente vittima di un furto, subendo danni da decine di migliaia di euro. Non è la prima volta che accade: solo due anni fa nel 2023, con la stessa modalità – un buco dalle fognature – gli erano già stati sottratti beni per un valore superiore a centinaia di migliaia di euro. Stefano sta ancora cercando di riprendersi da quel furto devastante – è scritto ancora -, e questo nuovo furto rappresenta un ulteriore colpo durissimo, sia dal punto di vista economico che morale.

Il territorio di Giugliano non è tutelato, i lavoratori onesti non sono protetti, e il frutto di anni di sacrifici viene spazzato via da bande criminali. Vi invitiamo a unirvi a noi nel chiedere maggiore supporto e sorveglianza alle istituzioni locali – conclude la descrizione – e a contribuire alla raccolta fondi per sostenere un lavoratore onesto che, troppe volte, ha visto svanire anni di sacrifici per mano di delinquenti. Potete donare qualsiasi importo”.