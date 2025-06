Tre giovani sorpresi subito dopo aver rubato in un negozio nella notte tra sabato e domenica in via Coletta, a Forcella (Napoli). La Polizia di Stato ha fermato tre cittadini di origini marocchine di 24, 25 e 29 anni con l’accusa di furto aggravato in concorso e tentato furto.

Napoli, furto in negozio da 32 euro: tre giovani arrestati dalla Polizia a Forcella

L’operazione è stata messa a segno dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertati da una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato tre individui che, alla loro vista, hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati prontamente bloccati.

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto un borsello contenente 32 euro in monete, provento del furto appena consumato. Le indagini hanno accertato che i tre avevano infranto la vetrina dell’esercizio commerciale per introdursi all’interno e sottrarre il denaro. Inoltre, poco dopo, avevano tentato di forzare la saracinesca di un secondo negozio nelle vicinanze, senza però riuscirci. Alla luce degli elementi raccolti, i tre sono stati arrestati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.