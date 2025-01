In manette pusher di Marano durante un controllo di routine delle forze dell’ordine. Questa notte a Quarto i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alessio Casareo, 34enne già noto alle forze dell’ordine.

Quarto, fermato per un controllo di routine: arrestato 34enne di Marano

I militari hanno fermato l’uomo e lo hanno controllato. Perquisito, il 34enne è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e di 3 involucri con all’interno 12 grammi di marijuana. Sequestrata anche la somma di 150 euro in contanti ritenuta provento del reato di spaccio. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio: verrà giudicato con rito direttissimo.