Un minorenne con precedenti è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno, a Napoli in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Napoli, cocaina nascosta nei fazzoletti: arrestato pusher 16enne

Il ragazzo è stato notatomentre confabulava con fare sospetto con altri soggetti. Alla vista degli agenti, ha tentato la fuga dopo aver prelevato un fazzoletto nascosto nei pressi di uno scooter parcheggiato, contenente alcuni involucri. È stato bloccato mentre cercava rifugio all’interno di un esercizio commerciale.

Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato sei involucri di cocaina e 50 euro in contanti addosso al minorenne. Ulteriori sei involucri della stessa sostanza sono stati recuperati nel fazzoletto abbandonato. Il giovane è stato arrestato e condotto presso gli uffici competenti.